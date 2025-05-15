أشرف نصار يحفز لاعبي البنك الأهلي قبل مواجهة الأهلي

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حرص أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي على تحفيز لاعبي فريقه، قبل مواجهة الأهلي، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري الممتاز.

واجتمع أشرف نصار مع الجهاز الفني للبنك الأهلي، بقيادة طارق مصطفى، واللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلي المقبلة ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ويواجه نادي البنك الأهلي فريق الأهلي في الثامنة مساء بعد غدٍ السبت، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري الممتاز، برصيد 37 نقطة، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 52 نقطة.