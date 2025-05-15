انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة بغداد

بدأت منذ قليل أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية العادية، الدورة الرابعة والثلاثين في العاصمة العراقية - القصر الحكومي - قاعة القدس بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية العراق فؤاد حسين، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني حيث يشهد الاجتماع تسلم العراق الرئاسة خلفا للبحرين.

ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من مصر وفلسطين وعدد من وزراء الخارجية العرب و ممثلي الدول الأعضاء، وذلك لإعداد مشروع البيان الختامي للقمة "إعلان بغداد".

ويشهد الإجتماع النظر في مشروع جدول أعمال القمة، والذي يتضمن تقريبا 8 بنود رئيسية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، من خلال إدانة الاحتلال الإسرائيلي والعدوان على غزة، والتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967،هذا إضافة إلى تطورات الأوضاع في السودان، اليمن و ليبيا، لبنان و سوريا.

وفيما يخص مشروع القرار المتعلق بسوريا، فيتضمن التأكيد على دعم القيادة السورية الجديدة، ودعم وحدة الأراضي السوريةوإعادة البناء، فضلا عن إستعادة دور دمشق المحوري في المجتمع العربي، ورفع العقوبات عنها.

في الإطار ذاته يتضمن جدول أعمال «قمة بغداد» عدداً من القضايا الأساسية في إطار العمل العربي المشترك، ومن بينها الأمن القومي العربي، التضامن مع لبنان ودعمه، وتطورات الوضع في السودان واليمن وليبيا والصومال وجزر القمر، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ومن بينها قضية سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على الأمن المائي العربي، ومتابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية.

كما يتضمن مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة - الدورة العادية (34)، تقرير رئاسة القمة للدورة (33) حول نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام حول القمة.

من جهته أشار وزير خارجية البحرين، لحرص المنامة على تنسيق جهود التضامن المشترك لصالح دول المنطقة العربية.

وأكد على التزام البحرين بمتابعة تنفيذ المبادرات التي تقدمت بها خلال فترة ترأسها لأعمال الدورة 33، وأوضح أنه تم إصدار مرسوم رسمي حول اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأشار إلى التقرير الشامل المعروض على وزراء الخارجية العرب اليوم لاعتماده لرفعه إلى القادة العرب خلال القمة العربية السبت المقبل، معربا عن تطلعه أن تخرج القمة بقرارات بناءة لتحقيق تطلعات الشعوب العربية المشتركة.