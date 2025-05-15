أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم، دعم بلاده للخطة المقدمة من مصر لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير للفلسطينيين، والتي أقرتها القمة العربية الطارئة التي عقدت بالقاهرة في 4 مارس الماضي، مرحبًا بعقد المؤتمر الدولي في القاهرة لإعادة الإعمار.

وأكد حسين، في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية المنعقد اليوم في بغداد، أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة حساسة من تاريخ الأمة العربية تتطلب توحيد الجهود، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية، ومجددًا موقف العراق الداعم لتحرير الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد وزير الخارجية العراقي على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، وإعادة تفعيل منظمات الإغاثة، مشيدًا بمخرجات القمة العربية السابقة بشأن فلسطين.

كما أعرب حسين عن دعم العراق لجهود تحقيق الاستقرار في سوريا، داعيًا إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأكد وقوف العراق إلى جانب لبنان وإدانته المتكررة للانتهاكات الإسرائيلية لسيادته.

كما جدد تضامن بلاده مع السودان ودعمه لسيادته، وأكد دعم الحكومة الليبية في حماية أراضيها وخروج القوات الأجنبية منها، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها.

وأشار الوزير العراقي إلى ضرورة إنهاء حالة عدم الاستقرار في اليمن، مثمنًا الوساطة العُمانية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، وتسهيل حركة الملاحة في البحر الأحمر، مشيراً إلى دعم العراق لحكومة الصومال في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام.

وقال حسين إن “الأحداث السياسية والأمنية المتسارعة في المنطقة تدعونا للعمل المشترك، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية”، مقترحًا تشكيل لجنة وزارية عليا مفتوحة العضوية تضم العراق والبحرين والأمانة العامة للجامعة العربية والدول الراغبة، بهدف تقريب وجهات النظر وإنهاء الخلافات العربية، مشيدًا في هذا السياق بالجهود الدبلوماسية التي تقودها سلطنة عُمان في الملف اليمني.