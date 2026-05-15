سيكون النادي الأهلي أمام فرصة جديدة لحسم لقب دوري السوبر لكرة السلة رجال، عندما يواجه نظيره فريق الاتحاد السكندري، في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، في المواجهة الرابعة من سلسلة مباريات النهائي، والذي يقام بنظام «Best of 5» لحسم البطل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ويدخل الأهلي مباراة اليوم متفوقًا في نتيجة المباريات 2-1.

وكان الأهلي حقق الفوز في أول مباراتين 68-66 و79-72، ويحتاج للفوز في مباراة اليوم لحسم تتويجه بلقب الموسم الحالي من البطولة، قبل المشاركة في نهائيات الدوري الإفريقي لكرة السلة «BAL».

فيما استعاد الاتحاد السكندري توازنه وحقق الفوز في المواجهة الثالثة بنتيجة 90-80، ليحيي آماله في المنافسة على اللقب.

ويحتاج الاتحاد السكندري للفوز في مباراة اليوم لمعادلة النتيجة مع الأهلي والذهاب للمباراة الخامسة والأخيرة لحسم البطل بفرص متساوية.