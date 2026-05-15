محافظ أسوان يقود حملة مكبرة للإطاحة بالاتجار غير المشروع بالمواد البترولية

قاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حملة مكبرة لمداهمة أحد الأوكار المستخدمة فى تجميع وتخزين كميات كبيرة من السولار والبنزين داخل جراكن، تمهيداً لإعادة بيعها فى السوق السوداء وتحميلها على سيارات نقل ثقيل وربع نقل يصل عددها لنحو 40 سيارة، وذلك داخل مغسلة خاصة لغسيل وتشحيم السيارات بالمنطقة الجبلية بالمدينة الصناعية القديمة.

جاءت الحملة بعد رصد اللجنة الميدانية بقيادة محافظ أسوان، وبمشاركة أسامة رزق داود نائب المحافظ، والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور أحمد أبو الغيط مساعد وزير التموين لشئون الرقابة، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، لهذا الموقع الذى يتم إستغلاله فى تخزين وتجميع المواد البترولية بصورة مخالفة للقانون ، وعلى الفور تم التحرك الميدانى ومداهمة الموقع.

قام محافظ أسوان بالتنسيق الفورى مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، حيث تم الدفع بالقوات الشرطية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن، وتم التعامل الفورى مع الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتورطين، مع التحفظ على السيارات والكميات المضبوطة من المواد البترولية.

كما تم ضبط موقع غير قانونى لتجميع وتخزين السولار والبنزين داخل جراكن، ورصد تجهيزات لتحميل المواد البترولية على سيارات نقل ثقيل وربع نقل، والتحفظ على عدد من السيارات المستخدمة فى عمليات النقل والتداول المخالف، وضبط كميات من المواد البترولية المخزنة بصورة غير قانونية.

ورصدت الحملة بعض المواقع بالمنطقة يتواجد بها جنسيات غير مصرية، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما تم إزالة المبانى التى كانوا يتواجدون بها لممارستهم أعمالاً منافية للقانون والآداب العامة .