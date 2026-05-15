أحمد سمير فرج: الإسماعيلي سيعاني في دوري المحترفين

أكد أحمد سمير فرج، لاعب الإسماعيلي السابق، أن هبوط فريق الدراويش إلى دوري المحترفين سيؤثر سلبًا على المشهدين الإعلامي والجماهيري لمسابقة الدوري، مشددًا على أن النادي سيواجه معاناة كبيرة في هذا المستوى.

وقال فرج، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن الإسماعيلي لم ينجح في حل أزماته رغم قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، مشيرًا إلى استمرار أزمة القيد في ظل نقص الموارد المالية. وأكد ضرورة تطبيق المسؤولية القانونية على مجالس الإدارات، ومحاسبة كل من ساهم في تضخم الديون داخل النادي.

وأضاف أن قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي جاء بمثابة مجاملة للإسماعيلي، لكنه لم يصاحبه تدخل حقيقي لحل الأزمات، موضحًا أن هبوط الأندية الجماهيرية يؤثر سلبًا على شكل وقوة مسابقة الدوري. واستشهد بتجارب أندية شعبية سابقة، مثل المنصورة، التي هبطت ولم تتمكن من العودة مجددًا.

وتابع: «الإسماعيلي سيعاني كثيرًا في حال مشاركته بدوري المحترفين، خاصة في ظل الأزمات المالية المتراكمة».

وأشار إلى وجود استثناءات عديدة في الكرة المصرية، مطالبًا بضرورة تطبيق اللوائح على جميع الأندية دون تمييز، مؤكدًا أن هبوط الإسماعيلي سيكون له تأثير سلبي كبير على الجانبين الإعلامي والجماهيري، في ظل مكانة الدوري المصري كأحد أقوى الدوريات في الشرق الأوسط وإفريقيا.