 العثور على شخصين ميتين بطائرة تحطمت في منزل بولاية أوهايو الأمريكية
الجمعة 15 مايو 2026 4:57 ص القاهرة
العثور على شخصين ميتين بطائرة تحطمت في منزل بولاية أوهايو الأمريكية

د ب أ
نشر في: الجمعة 15 مايو 2026 - 4:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 مايو 2026 - 4:35 ص

عثر على شخصين ميتين داخل طائرة صغيرة يوم الخميس بعد تحطمها في منزل في ولاية أوهايو الأمريكية وانفجارها واشتعال النيران فيها، حسبما قالت إدارة إطفاء أكرون.

وذكرت الإدارة في بيان صحفي أنه لم تكن هناك تقارير فورية عن وقوع إصابات داخل المنزل بعد الحادث الذي وقع قبل الساعة 4 مساء بقليل، وقد توجب إخلاء المنزل ومنزل آخر.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية لية في رسالة بريد إلكتروني إن الطائرة كانت من طراز بايبر بي إيه-28.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصة إكس عمودا كبيرا من الدخان الأسود الكثيف يتصاعد فوق حي سكني بعد الحادث، ولا تظهر الطائرة نفسها في اللقطات، ولكن يمكن رؤية النيران عند قاعدة الدخان وهي تتصاعد في السماء فوق المنازل المجاورة.


