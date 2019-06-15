بايرن يبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس ألمانيا بمواجهة إنيرجي كوتوبس

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يستهل فريق بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كاس ألمانيا بمواجهة فريق إنيرجي كوتوبس، المنافس بالدرجة الرابعة، وذلك بعدما أوقعتهما القرعة التي أجريت اليوم السبت في مواجهة بعضهما البعض، فيما يلتقي بوروسيا دورتموند مع يوردينجين.

ويلتقي بارين ميونخ، الفائز بالثنائية المحلية الموسم الماضي، مع كوتوبس للمرة الأولى منذ هبوط كوتوبس من الدوري الألماني الممتاز (بوندسليجا) في 2009.

ويلتقي لايبزج، وصيف بطل الكأس، مع مضيفه أوسنابروك، الذي صعد لدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، بينما يستضيف يوردينجين فريق دورتموند.

وفاز يوردينجين بلقب الكأس في 1985، بعد فوزه على بايرن ميونخ في المباراة النهائية، ولكنه يلعب حاليا في دوري الدرجة الثالثة.

فيما يلعب فريق سالمروهر، المنافس بالدرجة السادسة، مع ضيفه هولستين كيل.

ويلتقي فريق أتلاس ديلمينهورست، المنافس بالدرجة الخامسة، مع فيردر بريمن الفائز بكأس ألمانيا ست مرات.

وسيكون أمام آينتراخت فرانكفورت، الفائز باللقب في 2018، رحلة قصيرة لمواجهة فريق فالدهوف مانهيم، فيما يلعب لوبيك مع سانت باولي، فيما يلعب إنجولشتاد مع نورنبرج.

بينما يلعب كايزرسلاوترن مع فريق ماينز.

ويستضيف دروشتيرسن أسل، المنافس بالدرجة الرابعة، والذي خسر بصعوبة أمام بايرن ميونخ صفر / 1 العام الماضي، فريق شالكه، بينما يستضيف ساندهاوسن فريق بوروسيا مونشنجلادباخ.

وسيكون فريق جيرمينيا هالبرستيد هو منافس فريق يونيون برلين، بينما يلعب هيرتا برلين مع ايشستايت، الذي يرجح أن يقوم بنقل المباراة من ملعبه المعتاد.

وستقام المباريات خلال الفترة من 9 إلى 12 أغسطس، فيما تقام المباراة النهائية يوم 23 مايو 2020 في ملعب برلين الأولمبي.