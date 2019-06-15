ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة

قال ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء استقبل، 6 سفن حاويات، و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 5 سفن حاويات، و10 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 18 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2532 طن قمح، في حين غادرت 95 سيارة نقل محملة بـ4985 طن قمح، وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 117951.

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44112 طنا، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 12127 طن فوسفات، و31792 طن ملح، و3550 طن رمل و9774 طن يوريا.