محافظ الغربية: تحرير 22 مخالفة حظر وغلق وتشميع 4 محال بالمحلة وسمنود

أعلن د. طارق رحمي، محافظ الغربية، عن تحرير 22 محضر لمواطنين لعدم التزامهم بقرار حظر لتجوال ، كما تم غلق وتشميع 4 محال بالمحلة وسمنود لمخالفتهم لمواعيد الغلق.

جاء ذلك خلال جولته الليلة ، لمدينة المحلة الكبرى وسمنود، والتى رافقه خلالها رئيس مركز ومدينة المحلة ورئيس مركز ومدينة سمنود، لمتابعة إلتزام المواطنين بقرارات الحظر الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ، وكذلك متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

شدد محافظ الغربية علي تكثيف حملات التوعية اصحاب المحلات التجارية بارتداء الكمامات الواقية، والمتابعة المستمرة لرؤساء الوحدات المحلية للتأكد من التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه د. رحمي بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة اولاً باول حفاظا علي صحة المواطنين، والعمل علي رفع الإشغالات وتيسير الحركة المرورية للمواطنين.