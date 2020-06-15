تحيي الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم العالمى للتوعية بشأن إساءة المعاملة لكبار السن، كل عام في 15 يونيو، وتحتفل الأمم المتحدة هذا العام تحت شعار "حماية كبار السن خلال فيروس كورونا وما بعده"، فيعد كبار السن من أكثر الفئات العمرية المعرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

ويمثل كبار السن شريحة كبيرة من الأشخاص حول العالم، ويعتبر ذلك بسبب ارتفاع مستويات المعيشة والتطورات الطبية التي أدت إلى إطالة متوسط العمر المتوقع في العديد من البلدان إلى ما فوق سن الثمانين، وأصبح يوجد في كثير من المنازل أحد كبار السن كفرد أساسي من أفراد الأسرة.

وغالبًا ما تتطلب الرعاية والعلاقات الناجحة مع كبار السن مهارات واستراتيجيات اتصال خاصة، لذلك نشر موقع "باثولوجي توداي" بعض النصائح للتواصل الناجح مع كبار السن:

• ممارسة الصبر والرحمة

الصبر والرحمة غالبًا ما تكون صفات ضرورية عند التعامل مع المسنين، لأن لديهم كثير من التحديات الجسدية، والحركة البطيئة، والنسيان، والحاجة، واللامبالاة، لذلك يكون من السهل في بعض الأحيان فقدان الصبر والإحباط، وقد يميل المرء حتى إلى الاستسلام والابتعاد.

لذلك خلال تلك اللحظات، من المفيد جدًا أن تضع نفسك في مكان كبار السن، حتى ولو للحظة واحدة، والأخذ بعين الاعتبار الكبار الذين تتعامل معهم، وبرر لهم جميع أفعالهم حتى تعيش معهم بسلام وود مثل: "إنها لا مبالية للغاية، يجب ألا يكون من السهل العيش بدون صديقاتها"، "وإنه يفعل كل شيء ببطء شديد، لأنه يجب أن يكون من الصعب التعامل مع التهاب المفاصل كل يوم"، حيث يعد التعاطف مع كبار السن طريقة فعالة لتوليد المزيد من الصبر والرحمة.

• مشاركاتهم في أخذ القرار

الشعور بالاهتمام والاحترام هو أحد الاحتياجات الأساسية لكثير من كبار السن، فيمكن تطبيق ذلك من خلال مشاركتهم في الأمور المختلفة، وطرح عدد من الخيارات؛ لتوصيل الإحساس بأن المسن أو المسنة يُشارك في اتخاذ القرار، فمثلا بدلا من القول: "أنت تتناول حساء على الغداء اليوم."، قل: "هل ترغب في تناول بعض الحساء على الغداء؟"، والأفضل من ذلك: "هل ترغب في تناول الحساء أو السلطة على الغداء اليوم؟"

ويعد طرح الأسئلة على كبار السن إحساسا أكبر بالاحترام، فتوفر خيارات العرض لهم إحساسًا أكبر بالسيطرة على البيئة المباشرة والمشاركة فيها، ويجب الحرص أثناء التعامل مع كبار السن الأقل إدراكًا والقدرات البدنية، على السؤال والمتابعة دون انتظار إجابة بالضرورة، وذلك حتى يشعرون أنهم جزء من عملية صنع القرار، ولديهم درجة من السيطرة على بعض جوانب حياتهم.

• اسأل بدلا من الأوامر

يجب طرح أسئلة بدلاً من وضع أوامر عندما يتعلق الأمر بأفعالك في العلاقات مع كبار السن، على سبيل المثال: بدلاً من إطفاء الأنوار في غرفة كبار السن دون سؤال، قُل "سأقوم بإطفاء الأنوار لك، هل لديك اعتراض؟"، لأن إذا كانت بعض الاحتجاجات غير ضارة فدعها تشق طريقها والتحكم المباشر من تجاههم، أو اشرح لماذا من المهم بالنسبة لك أن تفعل ما تحتاج إلى القيام به.