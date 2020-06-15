مواقف مطروح: توقيع 9 مخالفات علي سائقين وركاب لعدم ارتداء الكمامة

قال محمد القط مدير ادارة مواقف مطروح، أن إدارة مواقف مطروح قامت بحملة تفتيش ومتابعة حركة السيارات مساء اليوم"الاحد" حيث تم توقيع ٩ مخالفات لسائقين وركاب لعدم الإلتزام إرتداء الكمامة ،وإحالة ٥ مخالفات اخرى لمباحث المرور لمزاولة ٥ سيارات اجرة تحميل ركاب مع استكمال الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

يأتي ذلك مع استمرار اعمال الرش والتطهير في جميع الخدمات والجهات الحكومية والشوارع والميادين ،في جميع مراكز المحافظة وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،كذلك اعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات بمناطق السكنية والاسواق.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح شدد علي ضرورة مراقبة مواقف سيارات السرفيس والأجرة ،والتأكد من ارتداء الكمامات ،وذلك لمنع انتقال وانتشار فيروس كورونا الوبائي بين المواطنين



