جارديان: ارتفاع الطلب العالمي على عقاقير الأنفلونزا خوفا من موجه جديدة لكورونا

ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الأثنين، أن المخاوف من ظهور موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تسببت في التزايد الطلب العالمي على جرعات عقاقير للأنفلونزا الموسمية من الدول التي تطمح في تطعيم أكبر قدر ممكن من الأشخاص لتقليص الضغط على خدماتها الصحية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن المسؤولين البريطانين يدرسون إذا ما كان سيتم توفير جرعات للأنفلونزا الموسمية للجميع في إطار خطة الاستعداد لظهور موجة أخرى من كورونا في الخريف المقبل، لافته إلي أنه مع انتهاج بعض الدول نفس الاستراتيجية ارتفع الطلب على عقاقير الأنفلونزا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطعيم الشامل يهدف إلى خفض أعداد الذين يتم إدخالهم المستشفيات بسبب الأنفلونزا في فصل الشتاء، مما يعطي الفرصة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية للتأقلم مع استيعاب أي عدد من مصابي كورونا المحتملين جراء خفض إجراءات الحجر في بريطانيا، مؤكدة في الوقت ذاته أن عقار الانفلونزا لا يحمي من الإصابة بـ"كوفيد-19".

من جانبها، قالت شركة " سانوفي" للأدوية، وهى إحدى شركات تصنيع لقاحات الإنفلونزا، إنها تلقت اتصالات من بريطانيا ودول أخرى لتعزيز طلبيتها من جرعات أدوية الانفلونزا للشتاء القادم، مشيرة إلي صعوبة تكثيف الإنتاج وتوفيره في الموعد المحدد.

وقال المتحدث باسم سانوفي: "تلقينا طلبات من دول من بينهم بريطانيا، لإمكانية تزويدهم بجرعة إضافية من أدوية الأنفلونزا"، مضيفا: "سنعمل بنشاط لتلبية الطلب الإضافي، ولكنه سيكون تحديا".

وتابع: "سانوفي ستنتج المزيد من لقاحات الإنفلونزا هذا العام أكثر من أي وقت مضى، بزيادة 20٪ عن العامين الماضيين"، لكنه أشار إلى أن الطلب العالمي سيتجاوز العرض، قائلا: "كل هذه الطلبات الإضافية التي جاءت على خلفية ظهور كوفيد-19 تتجاوز الإمدادات المتوقعة والمخطط لإنتاجها".