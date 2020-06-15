جامعة دمنهور تتخذ الإجراءات الوقائية لجاهزية لجان الامتحانات للفرق النهائية

أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور أن الجامعة وضعت خطة إستعداد كاملة لإتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في أثناء فترة الامتحانات و التأكيد على جاهزية اللجان لضمان سلامة وصحة الطلاب وهيئة التدريس وجميع العاملين واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة وسيتم نشرها وعرضها على موقع الجامعة الإلكتروني حتى يتم الطلاب معرفتها واستعيباها.

والتى تشمل عقد الإختبارات وفقا لجدول زمنى محدد على ايام بالتبادل بين الكليات الوافر الفراغات والقاعات دون تكدس .

وكذا وجود فرق من رعاية الشباب والجوالة لتنظيم دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للجامعة مع مراعاة الإلتزام بالمسافات البينية الوقائيه بين الطلاب وفقا لما تقره منظمة الصحة العالميه

في ذات السياق تم توعيه الطلاب للإطمئنان على صحتهم وقياس درجة حرارتة قبل النزول من البيت وقبل دخول الإمتحان.

وايضا ارتداء الكمامة إجباريا قبل دخول الامتحانات والجاهزية الكاملة للطالب وأدواتة الدراسية الخاصة به لمنع التلامس.

والتعامل بين الطلاب وبعضهم البعض ومراعاة التباعد والمسافات البينيه.

وضع بوابات الكترونية للتعقيم عند مداخل الكليات .

تعقيم وتطهير اللجان الإمتحانية بصورة منتظمة ودورية وتوفير أجهزة قياس درجة الحرارة عند المداخل .

كذلك التنسيق الكامل لخروج الطلاب وعدم التكدس علي البوابات ومنع التجمعات .