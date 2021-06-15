وزير الصحة الفرنسي يحذر من تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا في البلاد

تتزايد المخاوف في فرنسا بشأن تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا، التي ظهرت لأول مرة في الهند.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لمركز تطعيم في باريس إن 2 إلى 4% من الاختبارات الحالية في فرنسا تتوافق مع سلالة دلتا.

وأضاف أن النسبة ربما تبدو ليست كبيرة، ولكن بريطانيا سجلت أعدادا مماثلة منذ أسابيع قليلة.

ويذكر أن سلالة دلتا، سريعة الانتشار، تسببت في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا مجددا، وذلك على الرغم من أن حملة التطعيم هناك متقدمة بصورة كبيرة، وفقا لما قاله فيران.

وأشار إلى أن ذلك يعني أنه على المواطنين في فرنسا عدم التراخي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن أمس الاثنين إرجاء إلغاء جميع القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا لمدة أربعة أسابيع بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وقد حصل نحو 46% من تعداد سكان فرنسا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا حتى مساء أمس الاثنين.

وبداية من اليوم، يمكن لمن يبلغون من العمر 12 عاما فأكثر الحصول على التطعيم في فرنسا.