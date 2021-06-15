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قالت مصادر مطلعة إن شركة تابعة لبنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب تجري محادثات متقدمة لشراء شركة ميريون تكنولوجيز المتخصصة في القياسات والتحليلات النووية من شركة تشارتر هاوس كابيتال بارتنرز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة جي.إس أكوزيشن هولدنجز كورب2 التي أسستها مجموعة جولدمان ساكس جروب منذ عام كشركة لتنفيذ صفقات استحواذ محددة، يمكن أن تتوصل إلى اتفاق للاستحواذ على ميريون تكنولوجيز خلال الأسبوع الحالي.

ويمكن أن تصل قيمة ميريون في هذه الصفقة إلى حوالي 5ر2 مليار دولار بحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها.

وقالت المصادر إن المحادثات جارية بين الشركتين ويمكن أن تستمر لفترة أطول أو تنهار قبل التوصل إلى اتفاق.

وأشارت بلومبرج إلى ان ممثلي تشارتر هاوس وجولدمان ساكس رفضوا التعليق على هذه الأنباء.

يذكر أن ميريون تقدم الأجهزة والخدمات للعملاء الذين يعلمون في مجال الطاقة النووية، لمراقبة وقياس معدلات الإشعاع والتلوث والتحذير من المخاطر وإدارة المخلفات النووية. ويتم الاستفادة من خدمات ميريون في محطات الطاقة النووية ومنشآت الرعاية الصحية وأجهزة الأمن الداخلي والقوات المسلحة.

يذكر أن تشارتر هاوس كانت قد اختارت شركة لازارد ليمتد لتجديد محاولة بيع ميريون في وقت سابق من العام الحالي، حيث جذبت بالفعل اهتمام عدد من الشركات التابعة لبنوك الاستثمار وشركات الاستثمار المالي إلى جانب صناديق الاستثمار والشركات.