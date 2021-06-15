 رئيس مدينة الغردقة يتابع تركيب أعمدة الإنارة بمنطقة مبارك 7 وأولاد بطاطا - بوابة الشروق
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رئيس مدينة الغردقة يتابع تركيب أعمدة الإنارة بمنطقة مبارك 7 وأولاد بطاطا

رئيس مدينة الغردقة يتابع تركيب أعمدة الإنارة بمنطقة مبارك
رئيس مدينة الغردقة يتابع تركيب أعمدة الإنارة بمنطقة مبارك
كمال رشاد
نشر في: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 8:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 8:37 م
تابع اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، اليوم، عددا من أعمال التطوير بمنطقة بمنطقة أولاد بطاطا ومبارك 7 و8 ومنطقة الحجاز؛ للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي.

كما تابع رئيس مدينة الغردقة استكمال تركيب الإنترلوك بشارع الحجاز، وأعمال التطوير بمنطقة مبارك 8، وتركيب أعمدة الإنارة بمنطقة مبارك 7و شارع أولاد بطاطا.

من جانبه، شدد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على رؤساء الوحدات المحلية للمدن والأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة المتابعة الدورية لكافة أعمال التطوير والالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة وفق الجدول الزمني لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، في إطار خطة المحافظة للتطوير والارتقاء بالمستوي الجمالي والحضاري.

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