 طهران تحذر واشنطن من عواقب توجيه ضربة إليها على الجنود الأمريكيين في المنطقة - بوابة الشروق
الخميس 29 يناير 2026 8:12 م القاهرة
طهران تحذر واشنطن من عواقب توجيه ضربة إليها على الجنود الأمريكيين في المنطقة

علم أمريكا وإيران
علم أمريكا وإيران
واشنطن/طهران (د ب أ)
نشر في: الخميس 29 يناير 2026 - 7:53 م | آخر تحديث: الخميس 29 يناير 2026 - 7:53 م

حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العواقب التي قد يتعرض لها الجنود الأمريكيون في المنطقة في حال قررت واشنطن مهاجمة إيران.

وقال قاليباف في حوار مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس: "ربما يمكن لترامب بدء الحرب، ولكنه لا يسيطر على كيفية إنهاءها".

وأضاف أن الآلاف من الجنود الأمريكيين المتمركزين على بعد آلاف الكيلومترات من وطنهم سيعانون، بكل تأكيد.

وكان وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو هدد إيران أمس الأربعاء بضربة استباقية في حال خططت القيادة في طهران مهاجمة المنشآت العسكرية الأمريكية.

وقال روبيو، أثناء جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة نشرت ما يتراوح بين 30 ألف و 40 ألفا من الجنود في ثماني أو تسع منشآت في منطقة الخليج، جميعها ضمن مدى آلاف المسيرات والصواريخ الإيرانية الباليستية قصيرة المدى.

وبرر روبيو الحشد العسكري بحماية الحلفاء مثل إسرائيل من هجمات إيرانية محتملة. 

ولم يرد تأكيد من جهة مستقلة لهذه الأعداد، لكن تقارير سابقة للبنتاجون أشارت إلى تقديرات مشابهة. 

وهددت الإدارة الأمريكية مرارا بتدخل عسكري في إيران بسبب البرنامج النووي، وقمع الاحتجاجات الحاشدة في وقت سابق من العام الجاري.


