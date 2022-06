برشلونة يواجه روما بكأس خوان جامبر

حدد نادي برشلونة الإسباني منافسه الذي سيواجه في بطولة كأس خوان جامبر الودية، والتي تُقام سنويا ضمن استعدادات الفريق الكتالوني للموسم الجديد.

وأعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي مواجهة روما الإيطالي، يوم 6 أغسطس المقبل على ملعب الكامب نو، حيث ستُقام المباراة الأولى بين سيدات الفريقين في تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت إسبانيا، فيما ستُقام المباراة الثانية الرجال في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت إسبانيا.

وتقام بطولة جوان جامبر بشكل سنوي في ملعب كامب نو منذ عام 1966 في إطار استعدادات برشلونة للموسم الجديد، وهي تحمل اسم أحد مؤسسي نادي برشلونة ورئيسه السابق.

وكان نظام البطولة منذ عام 1966 حتى 1996 تُقام بوجود 4 فرق لكن تم تعديل نظامها عام 1997 بوجود فريقين فقط.

ويستهل برشلونة مبارياته التحضيرية للموسم المقبل يوم 13 يوليو بملاقاة نادي أولوت الكتالوني، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى المئوية لتأسيسه.

𝐓𝐡𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐰 𝐢𝐬 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐚𝐭 𝐂𝐚𝐦𝐩 𝐍𝐨𝐮! 🔥



Joan Gamper Trophy to be played on August 6 against the men's and women's teams of AS Roma