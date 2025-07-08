حسم المدير الفني البرتغالي خوسيه ريبيرو موقفه النهائي من ملف بعض لاعبي الخبرة، بعدما أغلق الباب تمامًا أمام فكرة رحيل الرباعي محمد مجدي "أفشة"، وحسين الشحات، وعمر كمال عبد الواحد، وأليو ديانج، مؤكدًا تمسكه الكامل باستمرارهم ضمن مشروعه الجديد.

في المقابل، رفضت إدارة الأهلي الطلب الذي تقدم به أحمد عبد القادر بشأن الرحيل إلى أحد أندية الدوري السعودي هذا الصيف، خشية انتقاله لاحقًا إلى الزمالك أو بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما ترفضه الإدارة تمامًا.

وطلب الأهلي من اللاعب تمديد عقده لموسم إضافي على الأقل، مع مناقشة إمكانية إعارته لنادٍ خارجي أو الإبقاء عليه داخل الفريق حتى نهاية عقده، وفقًا لما تراه الإدارة مناسبًا لظروف المرحلة المقبلة.