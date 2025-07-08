وزير البترول يزور أسر المفقودين في حادث انقلاب البارج البحري أدمارين 12 بخليج السويس

في إطار المتابعة المستمرة لحادث انقلاب البارج البحري "أدمارين 12" التابع لشركة أديس بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، حرص كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على التواصل المباشر مع أسر المفقودين، حيث قام بزيارة أهالي المفقودين لتقديم الدعم والمؤازرة لهم في هذا الظرف الإنساني الدقيق، وفق بيان من الوزارة اليوم.

وِأكد بدوي خلال الزيارة أن الوزارة تقف بجانب أسر جميع العاملين بالبارج وتولي اهتمامًا بالغًا بتقديم كل أوجه الدعم النفسي والاجتماعي لهم، مع الحرص على إطلاعهم على جميع مستجدات عمليات البحث.

وفي ذات الإطار، أجرى وزير البترول زيارة إلى غرفة العمليات بشركة "أوسوكو" بجبل الزيت بخليج السويس، واجتمع بفريق قيادة عمليات البحث والتعامل مع تداعيات الحادث، واطلع على آخر مستجدات عمليات البحث عن المفقودين والتعامل مع البارج البحري بموقع الحادث.

وكانت وزارة البترول قد تلقت بلاغًا، في مطلع الشهر الجاري، من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للحفار البحري "Adam Marine 12" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس.

وأوضحت أنّ البارج البحري «آدم مارين 12» انقلب في منطقة جبل الزيت شمال شرقي مصر (على بُعد نحو 250 كيلومتراً من مدخل قناة السويس)، وهو ما أدى إلى مصرع 4 أفراد، وإصابة أكثر من 6 أشخاص من طاقم العمل، بالإضافة إلى عدد من المفقودين منذ وقت الحادثة وحتى الآن.