وقف الرحلات في مطار بمدينة بيرجامو الإيطالية بعد ورود أنباء عن شفط محرك في المطار لأحد الأشخاص

أوقف مطار بيرجامو بشمال إيطاليا، الرحلات الجوية، اليوم الثلاثاء، بسبب حادث على مدرج، حيث قالت وسائل إعلام محلية إنه يبدو أن الحادث ناجم عن شخص كان يركض على المدرج وشفطه محرك بالمطار.

وقالت هيئة مطار بيرجامو ميلانو إنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار بيرجامو-اوريو ال سيريو من الساعة العاشرة وعشرين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي "بسبب مشكلة وقعت على المدرج". ويتم إجراء تحقيق بشأن الحادث.

ونقلت صحيفة كوريري ديلا سيرا عن مسئولين بالمطار القول إنه يبدو أن شخصا ما ركض على المدرج أثناء إقلاع طائرة، وتم شفطه إلى داخل المحرك.