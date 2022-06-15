الكشف على 235 مواطنا ضمن قافلة لأمراض الرمد في الطود بالأقصر

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، قافلة طبية مجانية للكشف على العيون بالمجان بمركز ومدينة الطود، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية.

ووقعت القافلة الكشف الطبي على 235 مواطنا ضمن مبادرة "صحتك تهمنا"، التي أطلقتها وحدة السكان بالمحافظة خلال شهر إبريل الماضي، والتي تتضمن تنفيذ مجموعة من القوافل الطبية المجانية لجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأفادت رجاء شوقي، مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بأن قوافل وحدة السكان الطبية تقوم بتوصيل الخدمات الطبية للمرضى الأكثر استحقاقاً في المناطق ذات الاحتياج لذلك الدعم الطبي والخدمات التي يصعب على أهلها الوصول لمستشفيات أو مراكز طبية.

وأشارت "شوقي" إلى أن أمراض العين من أولويات التدخلات الصحية، والتي تهدف إلى الحد من فقدان البصر، من خلال العمل على توفير آليات تتمثل في إجراء العمليات، والتدابير الوقائية.