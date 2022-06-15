بكين: البر الرئيسي لن يسمح بفصل تايوان عن الصين

أكد المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة بالصين ما شياو قوانج، أن البر الرئيسي الصيني سيرد بنشاط وحزم على أي استفزازات من الانفصاليين الداعمين لما يسمى "استقلال تايوان".

وأوضح ما شياو قوانج -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية اليوم الأربعاء- أن البر الرئيسي يلتزم بالمبادئ الأساسية لإعادة التوحيد السلمي وبمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، ومستعد للعمل بأقصى جهد لتحقيق هذه الغاية، مشددا على أن البر الرئيسي لن يسمح أبدا بفصل تايوان عن الصين.

وأشار إلى أن التوترات بين جانبي مضيق تايوان ناتجة عن تواطؤ الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني مع قوى خارجية، بالإضافة إلى أجندات دول معينة لاحتواء الصين من خلال التلاعب بقضية تايوان.

وحذر المتحدث الصيني من أنه إذا استمرت سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي في إساءة تقدير الموقف ووصل استفزازها إلى "الحد الأقصى"، فإن البر الرئيسي لن يتردد في اتخاذ إجراءات لإحباط محاولاتها.

وفي وقت سابق خلال حوار شانغريلا الـ19، أعرب وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه، عن موقف الصين الثابت إزاء قضية تايوان.