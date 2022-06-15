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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على عاملين متهمين بإلقاء مادة مشتعلة على بائع بدعوى مضايقته لشقيقة أحد المتهمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة بائع بحروق نتيجة إلقاء مادة مشتعلة عليه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن عاملين وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وذكر أحدهما أن البائع تسبب في مضايقة شقيقته، مما دفعه للانتقام منه وحرقه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.