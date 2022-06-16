محمود حسني يتوج بالذهبية الأولي لمصر فى بطولة العالم لرفع الأثقال

توج الرباع محمود حسني بطل مصر فى رفع الأثقال بالميدالية الذهبية فى بطولة العالم للناشئين المقامة فى المكسيك خلال الفترة من 9 الي 18 يونيو 2022.

وأهدى محمود حسني مصر ذهبيتها الأولى فى بطولة العالم ، جاء ذلك بعد تتويجه بذهبية الخطف لوزن -89 كيلو جراما برفعه مجموعة أوزان بقدر 150 كيلو حراما متفوقا ب9 كيلو حراما عن صاحب المركز الثاني.

وبذلك ارتفع رصيد “الفراعنة” لـست ميداليات بواقع ذهبية وخمس فضيات. حيث كانت حنين أحمد لاعبة المنتخب الوطني لشباب رفع الأثقال، قد احرزت اليوم ميداليتان فضيتان في منافسات وزن تحت 59 كجم، عقب رفعها 82 كجم في الخطف و103 كجم في النتر لتحصل على مجموع 185 كجم، لتحصل على فضيتي النتر والمجموع. فيما توجت نورا عصام بثلاث فضيات في منافسات وزن تحت 55 كجم.

وتشارك مصر ببعثة مكونة من اللاعبين: أحمد حمدى ومحمود حسنى وحنين أحمد ورحمة أحمد وشمس محمد وبسملة خالد ونورا عصام وميرنا محمد ونضال محمد وأميرة محمد وحبيبة سعد وملك حسن وجنى عبد الفتاح.

ويرأس البعثة عضو مجلس الإدارة مصطفى راغب ومحمد عبد المقصود رئيس الاتحاد، والجهاز الفني للمنتخب الوطني مدير فني محمد عيسى النجار، وأحمد محمد مدرب، وإداري المنتخب عادل سليمان، وعلاء الدين حسن مدير المنتخبات القومية.