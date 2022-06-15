رئيس وزراء بلغاريا يواجه تصويتا بسحب الثقة الأسبوع المقبل

من المقرر أن يواجه رئيس وزراء بلغاريا كيريل بيتكوف تصويتا بسحب الثقة الأسبوع المقبل، في ظل أزمة داخل ائتلافه الحاكم، مما يعني أنه ربما يواجه مشكلة في الحصول على الأغلبية للبقاء في منصبه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيتكوف، الذي فاز حزبه" لنواصل التغيير" في انتخابات مبكرة جرت في نوفمبر الماضي، يقود ائتلافا يضم أحزابا من جميع الأطياف السياسية.

وانسحب أحد أحزاب الائتلاف من الحكومة الأسبوع الماضي بسبب خلافات بشأن قضايا، تشمل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، واختيار محافظ البنك المركزي قبل انضمام بلغاريا المقرر لمنطقة اليورو.

وتقدم حزب جيرب- الذي كان ينتمى له رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف الذي رحل عن منصبه العام الماضي- بمذكرة صباح اليوم الأربعاء بشأن فشل السياسات الاقتصادية للحكومة، وفقا لبيان الحزب.

ويشغل نواب المعارضة حاليا 126 مقعدا في البرلمان المؤلف من 240 مقعدا.

وفي حال صوت 121 نائبا، على الأقل، ضد الحكومة، سوف يتعين على بيتكوف تقديم استقالته، وسيحظى حزبه بفرصة أخرى لتشكيل الحكومة.