مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية في القليوبية

شهدت منطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، واقعة قتل، راح ضحيتها ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، ما دعاه لاستلال سلاح أبيض وطعنها حتى فارقت الحياة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغاً بوفاة سيدة على يد زوجها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، بعد تعديه عليها بسلاح أبيض، دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وعثرت على جثمان سيدة وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة، وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن زوج المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة.

نقلت جثمان ربه المنزل إلى المشرحة، تمهيدا لانتداب فريق من الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة الحقيق، وكيفية ارتكاب الواقعة، والسلاح المستخدم في الجريمة، فيما يكثف الأمن جهوده لضبط المتهم.