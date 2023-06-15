مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطلق البوستر الدعائي لدورته الثامنة

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عن البوستر الدعائي للدورة الثامنة من المهرجان، والمقرر إقامتها في نوفمبر ٢٠٢٣ بمدينة شرم الشيخ.

صمم بوستر هذا العام الفنان والمخرج الفني هشام علي، الذي أوضح أن فكرة التصميم ترتكز على شىء مميز في المسرح وهي "الستارة الحمراء" والتي عندما يشاهدها الجمهور أولى الأشياء التي تتبادر إلى أذهانهم هو المسرح، متابعا أنه تعامل في التصميم مع مجموعة من العناصر منها الستارة الحمراء وإضاءة المسرح والبؤرة.

وأضاف قائلا: بما أنها الدورة الثامنة ورقم ٨ هو رقم مميز بصريا فكرت كيف نستخدمه بشكل مختلف وجاذب؛ ليكون موظفا مع بؤرة الضوء، وكذلك تكون الممثلة في البوستر داخل هذه البؤرة فدخول رقم ٨ به ذكاء وغير مباشر، كما أنني اعتمد في أغلب أعمالي على اللازمان واللامكان، واعتمدت في تصميم هذا البوستر على التباين بين اللون والظل والنور.

الدورة الماضية من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حملت اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.