 تقرير: إثيوبيا تعلن استضافة اجتماع اللجنة الرباعية للإيجاد بشأن السودان خلال 10 أيام - بوابة الشروق
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تقرير: إثيوبيا تعلن استضافة اجتماع اللجنة الرباعية للإيجاد بشأن السودان خلال 10 أيام

أديس أبابا (د ب أ)
نشر في: الخميس 15 يونيو 2023 - 6:41 م | آخر تحديث: الخميس 15 يونيو 2023 - 6:41 م
أعلنت إثيوبيا، اليوم الخميس، استضافةاجتماع اللجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد" بشأن السودان قريبا.

ونقلت هيئة البث الإثيوبية"فانا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، قوله اليوم إن قادة اللجنة الرباعية سيجتمعون في أديس أبابا في غضون 10 أيام، لبحث كيفية وقف الصراع الدائر في السودان.

وتضم اللجنة الرباعية في عضويتها كلا من إثيوبيا وجيبوتي وجنوب السودان وكينيا.

كان الرئيس الكيني، وليام روتو، قد أعلن الاثنين الماضي، عن "مبادرة هيئة الإيجاد بشأن الأزمة السودانية تتضمن لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقادة جنوب السودان وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي".

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