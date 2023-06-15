اتهام 6 أشخاص بسرقة رفات بشرية بغرض الإتجار في بنسلفانيا الأمريكية

قال ممثلون للادعاء الأمريكي الأربعاء إنهم اتهموا ستة أشخاص، من بينهم المدير السابق لمشرحة كلية الطب بجامعة هارفارد، بالإتجار في رفات بشرية مسروقة.

ووفقا لممثلي الادعاء في ولاية بنسلفانيا، فإن الأفراد الستة المتهمين وامرأة اتهمت سابقا في أركانسو، كانوا جزءا من "شبكة على مستوى البلاد" قامت "بشراء وبيع الرفات البشرية المسروقة من كلية الطب بجامعة هارفارد ومشرحة أركانسو".

وقال المدعي العام الاتحادي جيرارد كرم إن لائحة الاتهام تزعم أنه من عام 2018 حتى عام 2022 ، سرق مدير المشرحة ، ويدعى سيدريك لودج / 55 عاما / أجزاء من الجثث التي تم التبرع بها للبحث الطبي والتعليم.

ثم باع لودج وزوجته، التي ورد اسمها أيضا في لائحة الاتهام، الرفات. وفقا لممثلي الادعاء، سمح لودج في بعض الأحيان لاثنين من الأفراد الآخرين المتهمين بدخول كلية الطب بجامعة هارفارد "لفحص الجثث لاختيار ما يشترونه".