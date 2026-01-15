فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة ضد قادة إيران

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يستكشف إمكانية فرض عقوبات أكثر صرامة ضد إيران، لكنها أضافت أنها لا تريد التعليق مباشرة على أي إجراء عسكري قد تتخذه الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وأضافت في مؤتمر صحفي على هامش محادثاتها السياسية في قبرص: "لا أستطيع التعليق على أنشطة الدول الأخرى، الأمر متروك لهم ليقرروا ما يفعلونه".

وفي الوقت ذاته، أكدت فون دير لاين أن "ما يحدث في إيران أمر بغيض، وأن قتل الشباب مأساة إنسانية".

كما أشارت فون دير لاين، إلى أن "الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة تستهدف المسئولين عن القمع الوحشي للاحتجاجات في إيران"، وقالت إن "هذه العقوبات تهدف إلى المساعدة في وضع نهاية للحكومة الحالية في إيران".

وأضافت أن "العقوبات الحالية للاتحاد الأوروبي تؤتي ثمارها وتضعف النظام".

كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على مسئولين إيرانيين متهمين بقمع الاحتجاجات ضد حكومة طهران بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية منذ أواخر الشهر الماضي، وتشمل العقوبات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي تتهمه وزارة الخزانة الأمريكية بأنه كان من أوائل المسئولين الذين حرضوا على العنف ضد المتظاهرين الإيرانيين.