ضبط عصابة مخدرات أثناء محاولة تهريب مخدر الميثامفيتامين من كندا إلى نيوزيلندا

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أحبطت السلطات النيوزيلندية والأسترالية والكندية مخططا دوليا بملايين الدولارات لاستيراد الميثامفيتامين المخبأ في شراب القيقب.

وتم اعتراض شحنة من شراب القيقب من كندا إلى نيوزيلندا في يناير، حسبما كشفت الشرطة النيوزيلندية اليوم الخميس.

وعثر على نحو 713 كيلوجراما من الميثامفيتامين في أكبر عملية اعتراض للميثامفيتامين في نيوزيلندا، حسبما قال مفوض الشرطة أندرو كوستر.

وقال إنه كان جزءا من شحنة أوسع من الميثامفيتامين متجهة إلى السوق الأسترالية.

وقال كوستر إن "تجارة المخدرات الدولية وجماعات الجريمة المنظمة تخلق الفوضى والضرر في المجتمعات في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن عملية ضبط ما يقرب من ثلاثة أرباع طن يظهر فعالية العمل عبر الحدود.

وتقدر الشرطة أن المخدرات كانت ستسبب ما يقرب من 800 مليون دولار نيوزيلندي (486 مليون دولار أمريكي) من الأضرار الاجتماعية ، وفقا لأرقام مؤشر أضرار المخدرات.

وتم القبض على ستة رجال في نيوزيلندا من المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة في أوكلاند على صلة بعملية الضبط.