بوتين يعتزم زيارة أردوغان في تركيا دون تحديد موعد معين

قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لزيارة تركيا.

وقال مستشار بوتين، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس في تصريحات أوردتها وكالة انترفاكس الروسية للأنباء، إن "الرئيس التركي أكد دعوته لرئيسنا لزيارة تركيا".

وأضاف أن الترتيبات جارية للزيارة، دون تحديد موعد ثابت لها.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترا لفترة، بعد أن أسقطت مقاتلة تركية، مقاتلة روسية خلال الحرب السورية في عام 2015. غير أنه منذ ذلك الحين، عاد الدفء إلى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ويُنظر إلى بوتين واردوغان حاليا بأنهم أصدقاء.

إضافة إلى ذلك، ترددت تركيا في المشاركة في العقوبات التي فرضت على روسيا، عقب غزوها لأراضي أوكرانيا، في فبراير من العام الماضي.

واتخذت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لنفسها دور الوسيط في الصراع.

من ناحية أخرى، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال لبوتين لإصداره أوامر بشن الحرب غير المبررة على أوكرانيا.

وتركيا ليست من الدول الموقعة على المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، ومن شبه المؤكد، من جانبها، ألا تنفذ مذكرة الاعتقال بحق بوتين.