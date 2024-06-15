قال مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، رائد النمس، إن الأوضاع الصحية تزداد ‏تدهورًا جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على المنشآت الصحية، مشيرًا إلى استهداف قوات ‏الاحتلال المرافق الصحة والمدنية وفق سياسة ممنهجة تهدف لإبادة جميع مقومات الحياة في ‏قطاع غزة.‏

وأوضح خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء السبت، أن عددا محدودا من المستشفيات ‏لا يزال يعمل في القطاع، لافتا إلى معاناة المرضى والمصابين في الحصول على الخدمات الطبية؛ ‏بسبب نقص المستلزمات والأدوية والمواد الطبية، فضلا عن تعرض الطواقم الطبية للاستهداف ‏وإرهاقها منذ بداية العدوان.‏

وأشار إلى استشهاد أكثر من 15 ألف طفل منذ بدء العدوان، قائلا إن مئات آلاف غير قادرين ‏اليوم على الحصول على الغذاء والعلاج، وهناك من باتوا يعانون من مشاكل نفسية نتيجة فقدان ‏ذويهم.‏

وناشد بوقف معاناة أطفال وشعب فلسطين، مشيرا إلى أن أطفال غزة يتحملون ما لا يطاق، ‏موضحا أن الهلال الأحمر يتلقى مناشدات بإنقاذ أطفال لا يزالوا عالقين تحت الأنقاض وآخرين ‏مفقودين‎.‎

وأكد أن جميع محافظات قطاع غزة تتعرض للقصف، لافتا إلى أن الشمال يعاني بشكل أكبر بسبب ‏منع الاحتلال دخول المساعدات منذ سيطرتها على معبر رفح الفلسطيني، الأمر الذي أدى إلى ‏وفاة عشرات الأطفال وكبار السن جراء المجاعة في الشمال.‏