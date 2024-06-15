فتح الحدائق والمتنزهات بكفر الشيخ أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، انتهاء الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك .

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن ورؤساء القطاعات والأجهزة المختلفة على مستوى المحافظة، بفتح الحدائق العامة في المحافظة والمتنزهات أمام المعيدين من المحافظة والمحافظات المجاورة بعيد الأضحى.

كما أصدر تعليمات بفتح حديثة الأسرة بدسوق، وحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة، مهنئا أبناء كفرالشيخ والشعب المصري العظيم بعيد الأضحى.

كما وجه محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، بحظر استخدام أي ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها، والتنسيق مع مديرية الأوقاف لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تخصيص وتجهيز 385 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في الخلاء، مع تحديد اثنين من الدعاة لكل ساحة أحدهما أساسي والآخر احتياطي، ونبه على ضرورة تواجد أئمة الساحات الأصليين والاحتياطيين، قبل صلاة العيد بساعة على الأقل وإشرافهم على الساحات.

كما كلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بضرورة استمرار التنسيق مع الأوقاف والأمن بشأن أماكن ساحات صلاة العيد التي تم تحديدها والإعلان عنها، مع التأكد من الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، فضلاً عن رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، حفاظاً على المظهر الحضاري للمحافظة.

كما أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تقرر عقد تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن وجميع مديريات الخدمات تابعة للغرفة الرئيسية للتواصل مع المواطنين، وبحث شكواهم فوراً والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على حلها فوراً مع ضرورة عمل نوبتجية لسيارة الونش التابعة للديوان العام لاستدعائها في حالات الحوادث والحالات الطارئة.

وأوضح أنه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473220792، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.