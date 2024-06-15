سويسرا تستضيف اليوم مؤتمرا دوليا للسلام في أوكرانيا

ينطلق في سويسرا اليوم السبت مؤتمر دولي لبحث سبل وضع اللبنات الأولى لعملية سلام تضع نهاية للحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر رؤساء حكومات، وممثلون رفيعو المستوى من 92 دولة وكذلك من العديد من المنظمات الدولية.

وروسيا ليست مدعوة للمشاركة.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر قضايا تشمل صادرات الحبوب من أوكرانيا وسلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا وقضايا إنسانية من بينها، تبادل الأسرى.

وتشارك من الولايات المتحدة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وأعلنت هاريس بعد وصولها إلى سويسرا أن الولايات المتحدة سوف تعطي لأوكرانيا مساعدات جديدة بقيمة أكثر من 5ر1 مليار دولار، وسوف يتم تخصيص معظمها لقطاع الطاقة والمساعدات الإنسانية.

وسيكون هناك عدد كبير من القادة من أوروبا، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال شولتس في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، على هامش قمة مجموعة السبع في جنوب إيطاليا، إن الأمر يتعلق "بوضع أسس لمؤتمر لاحق... وبعد ذلك سيتوقف الأمر أيضا على مشاركة روسيا فيه... لذلك فإن هذا بمثابة نبتة دبلوماسية نسقيها الآن حتى تنمو بشكل أكبر".

وفي فندق فاخر على بحيرة لوسيرن، تعتزم الوفود مناقشة جوانب مثل صادرات الحبوب الأوكرانية، وأمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا، إضافة إلى قضايا إنسانية مثل تبادل الأسرى.

ويهدف المؤتمر السويسري الذي يعقد يومي السبت والأحد في المقام الأول إلى حشد الدعم الدولي لأوكرانيا، بما في ذلك من الدول الصديقة لروسيا.

لكن الصين، التي تعد أهم حليف لبوتين، لا تشارك. وسيكون هناك أصدقاء مؤثرون آخرون لروسيا مثل الهند وجنوب إفريقيا ، لكنهم غير ممثلين حتى على المستوى الوزاري. وتشارك البرازيل فقط "كمراقب".

وهناك غيابات أخرى رفيعة المستوى أيضا.

وكان زيلينسكي قد توجه إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، مما أثار تكهنات بأن ولي عهد السعودي محمد بن سلمان ، الذي تربطه علاقة جيدة مع بوتين ، قد يأتي. ومع ذلك، فإن قائمة الضيوف التي نشرها المضيفون السويسريون مساء أمس الجمعة تشمل فقط وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود.



