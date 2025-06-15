اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على تطورات أنشطة الصندوق، وما يقدمه من خدمات لصالح المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، كما استعرض سيادته مبادرات الصندوق خلال الفترة المقبلة.

وقد وجه الرئيس بضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الخدمات المقدمة من جانب الصندوق، وتنمية موارده وتطوير آليات إدارته، بما يُعزز من قدرته على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين، وبما يضمن تقديم أفضل دعم ممكن لأسر الشهداء والضحايا.

وفي هذا الإطار، صدق الرئيس على إطلاق مبادرة "مصر معاكم"، المخصصة للأبناء القُصر من شهداء وضحايا القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وتهدف إلى استثمار المبالغ المخصصة لصالحهم بما يضمن تحقيق أعلى عائد استثماري يعود بالنفع عليهم عند بلوغهم سن الرشد، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، وصندوق مصر السيادي، وشركة مصر لتأمينات الحياة.

كما صدق الرئيس على ضم الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى من القوات المسلحة الذين شاركوا في العمليات الخاصة، وكذلك الشهداء المدنيين الذين ساهموا في المجهود الحربي خلال الحروب السابقة، تحت مظلة الصندوق، مشدداً على أن مصر لا ولن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين، وأن تكريم الشهداء والمصابين هو واجب وطني مستمر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجّه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ ما يلزم لتحديد نسب الإعفاءات والتخفيضات من المنح الدراسية المختلفة المقدمة من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الخاصة، للمستفيدين من الصندوق، مع وضع الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك بشكل فعّال.

وفي ختام الاجتماع، أكد الرئيس أن الشعب المصري يَكِنّ كل الاحترام والتقدير لأبنائه من الشهداء والمصابين الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً للوطن، من أجل أن يحيا الشعب المصري في أمن وازدهار.