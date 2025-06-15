إسرائيل تعلن تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات بعد القصف الإيراني

مع استمرار تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران، تحولت المدارس في إسرائيل إلى التعليم عن بعد لمدة أسبوع، وفقا لتقرير صدر يوم السبت.

وستتأجل الامتحانات النهائية، بما في ذلك في التاريخ والبيولوجيا، لمدة أسبوع، وفقا لموقع يديعيوت أحرونوت لإخباري، نقلا عن وزير التعليم يوآف كيش.

ووفقا للتقارير، لن يعود الطلاب إلى المدارس حتى 22 يونيو.

ويتأثر حوالي 5ر2 مليون طفل وشاب يرتادون المدارس في جميع أنحاء البلاد.

وتأتي هذه الخطوة وسط تجدد تبادل الهجمات بين الجانبين في اليوم الثاني من الصراع، الذي بدأ يوم الجمعة بهجوم إسرائيلي واسع النطاق على أكثر من نصف محافظات إيران.

واستهدفت إسرائيل منشآت نووية، وشخصيات عسكرية بارزة، وكبار العلماء النوويين، ومواقع دفاعية، ومدنا، ووفقا للتقارير، حقول نفط.

وقالت إيران إن الغارات الجوية كانت إعلان حرب وأطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة نحو إسرائيل ردا على ذلك.