ترامب: انخراط واشنطن في النزاع بين إيران وإسرائيل وارد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "من الممكن" أن تتدخل الولايات المتحدة في الصراع بين إسرائيل وإيران.

وأكد ترامب لشبكة في تصريحات لشبكة "ايه بس سي" الأمريكية، أن الولايات المتحدة "ليست متورطة في هذا الصراع حاليًا".

وأضاف ترامب أنه "منفتح" على أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسيطًا في الصراع. وقال ترامب: "إنه مستعد(بوتين). لقد اتصل بي بشأن ذلك. أجرينا محادثة مطولة حول هذا الموضوع".

ويدخل الصراع الإيراني الإسرائيلي، يومه الثالث، مع ارتفاع وتيرة تبادل الضربات بين الجانبين وإلحاق خسائر بكلا الجانبين.