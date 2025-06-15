مجلس اليد بقيادة فتحي يحفز منتخب الشباب قبل ماراثون المونديال

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حرص خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد على عقد جلسة تحفيزية مع لاعبي منتخب الشباب قبل السفر إلى بولندا لخوض منافسات بطولة العالم خلال شهر يونيو الجاري .

عقد خالد فتحي رئيس الاتحاد برفقة نبيل خشبة أمين الصندوق وأحمد زقزوق وعبير عقبل عضوي مجلس الإدارة ، جلسة خاصة مع لاعبي منتخب الشباب والجهاز الفني بقيادة مجدي أبو المجد بالمركز الأولمبي بالمعادي .

وأكد خالد فتحي ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب في الظهور بأفضل شكل ممكن ببطولة العالم المقبلة في ظل امتلاك المنتخب مجموعة رائعة من اللاعبين .

وأشاد رئيس اتحاد اليد بما قدمه الجهاز الفني لمنتخب الشباب طوال الفترة الماضية لإعداد اللاعبين لخوض بطولة العالم مؤكدا أن المنتخب سيكون له شأن كبير بالمونديال في ظل المستوى الفني والبدني المميز الذي تم الوصول إليه بخوض مجموعة من المباريات الودية المميزة .

ويلعب منتخب الشباب ضمن المجموعة الثامنة والتي تضم كلا من السعودية والبحرين وإسبانيا .