  ريبيرو يستبعد الثنائي مخلوف وسيحا من قائمة الأهلي أمام إنتر ميامي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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 ريبيرو يستبعد الثنائي مخلوف وسيحا من قائمة الأهلي أمام إنتر ميامي

الشروق
نشر في: الأحد 15 يونيو 2025 - 2:03 ص | آخر تحديث: الأحد 15 يونيو 2025 - 2:08 ص

قرر خوسيه ريبيرو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد الثنائي مصطفى مخلوف ومحمد سيحا من قائمة الفريق لمباراة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالأتي:-

حراسة المرمى.. محمد الشناوي

الدفاع.. محمد هاني، أشرف داري، أحمد نبيل كوكا، ياسر إبراهيم.

الوسط.. حمدي فتحي، مروان عطية، محمد بن رمضان.

الهجوم.. إمام عاشور، تريزيجيه، ووسام أبو علي.

واستبعد ريبيرو، الثنائي مصطفى مخلوف ومحمد سيحا من قائمة مباراة إنتر ميامي، فيما يجلس على دكة البدلاء كل من مصطفى شوبير، زيزو، أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، جراديشار، أفشة، حسين الشحات، ديانج، بن شرقي، طاهر محمد طاهر، عطية الله، كريم الدبيس، عمر كمال، خالد عبدالفتاح، أحمد رضا.


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