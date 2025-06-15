خروج طلاب مدارس فيصل قبل انتهاء الوقت الأصلي لامتحان التربية الوطنية

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شهدت منطقة مجمع المدارس بفيصل خروجا مبكرا لطلاب الثانوية العامة في أول أيام الامتحانات وذلك عقب أداء امتحاني التربية الدينية والوطنية.

وعبر العشرات من الطلاب عن شعورهم بالراحة تجاه أول أيام الامتحانات وسهولة الامتحانات.

وقالت الطالبة رودينا أشرف، إن امتحاني التربية الدينية المسيحية والتربية الوطنية لم يحتاجا إلى بذل مجهود كبير من قبل الطلاب.

وأضافت الطالبة آية عادل أنها انتهت من حل امتحان التربية الوطنية قبل انتهاء الوقت الأصلي للامتحان.

في سياق متصل، قال الطالب عمرو الشعراوي، من مدرسة أحمد لطفي السيد بمنطقة فيصل، إن امتحان التربية الدينية كانت أسئلته سهلة ومباشرة وكان ضمن المنهج الذي درسه الطلاب.

وشهدت محيط مدارس فيصل توجيها بانصراف أولياء الأمور إلى عدد من الأماكن بعيدا عن اللجان ومنع تجمعهم وانتظار ذويهم أمام اللجان مع تواجد للمرور لتسهيل حركة السيارات