انطلاقة عالمية مبهرة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بحفل افتتاح استثنائي في ميامي

شهد ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية مساء اليوم حفل افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي، في أجواء احتفالية ضخمة جذبت أنظار جماهير الكرة حول العالم. الحفل جاء ليعكس طموحات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تقديم نسخة غير مسبوقة من البطولة التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 32 ناديًا.

الحفل تميز بعروض فنية وتقنية مزجت بين الإبهار البصري والمؤثرات الصوتية، وجسد الشعار الرسمي "انطلاق مرحلة جديدة" من خلال تجربة غامرة وحدت الجماهير في كل القارات حول شغف واحد هو كرة القدم. لحظات العد التنازلي لانطلاق البطولة تحولت إلى عرض مرئي ضخم استخدمت فيه أحدث التقنيات لإيصال رسالة رمزية تعكس ترقب العالم لبداية المنافسات، مع توظيف موسيقى تصويرية قوية ومؤثرات بصرية تركت بصمة لدى المشاهدين.

الختام جاء بأداء موسيقي عالمي شارك فيه الثنائي اللاتيني فيكينا وريكاليو، في عرض فني صُمم خصيصًا للمناسبة، وأُنتج تحت إشراف النجم العالمي إميليو إستيفان جونيور، الذي وصفه بأنه احتفال بإيقاعات العالم وثقافاته عبر كرة القدم، في تجسيد حي لفكرة التلاقي الإنساني من خلال الرياضة. وبهذا الافتتاح اللافت، انطلقت البطولة بأجواء احتفالية تؤكد مكانتها كأحد أبرز الأحداث الرياضية في العالم.