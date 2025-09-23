رئيسة جمعية الأمم المتحدة: آلاف الأيتام بغزة يحومون بين الركام والأنقاض ويأكلون الرمال

قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، إن هناك آلاف الأيتام في غزة يحومون بين الركام والأنقاض ويأكلون الرمال ويشربون مياهًا ملوثة.

وأضافت خلال بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن هناك نساء تسعينيات في أوكرانيا يحتمين من المسيرات محبوسات في بيوتهن بدلًا من أن يعيشن لحظاتهن الأخيرة في سلام.

وأوضحت أن مثل هذه الأوضاع حول العالم تجعل هذا العام ليس عاديًا في حين كان من المفترض أن يتم الاحتفاء فيه بمرور 80 عامًا على إنشاء الجمعية العامة.

ونوهت بأن النزاعات ومآسيها تتصدر عناوين الصحف بينما هناك أكثر يُنسى ولا يُذكر ويتوه في حلقات الأخبار، كما هو الوضع بالنسبة لنساء جمهورية الكونغو الديمقراطية اللاتي يحمين بناتهن من المجموعات المسلحة خوفًا من الاغتصاب.

وأشارت إلى أطفال الروهينجا الذين يمضون طفولتهم كلها تحت خيام ممزقة عاجزين عن تذكر شكل منازلهم.

ولفتت إلى أنه أمام هذه الوقائع لا يمكن الاحتفال بينما يُطرح تساؤل هو أين الأمم المتحدة، مؤكدة أن المنظمة يجب أن تحسِّن من أدائها.

ودعت عدم ترك المشككين لاستخدام هذا الفشل كسلاح ضد الأمم المتحدة بالزعم بأم هذه المؤسسة هدرٌ للمال وأنها بالية وبلا فائدة.

وانطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بكلمة للأمين العام.

وتشهد مدينة نيويورك الأمريكية تدابير أمنية مشددة واستثنائية، تزامناً مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يشارك فيها المئات من القادة والدبلوماسيين والمسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.