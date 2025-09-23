ترامب: أوكرانيا يمكنها استعادة جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن أوكرانيا يمكنها أن تستعيد جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا، في تحول من دعوته السابقة إلى كييف بتقديم تنازلات.

وكشف الرئيس الأمريكي عن موقفه في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتب ترامب قائلا: "أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الاوروبي، في وضع يسمح لها بالقتال واستعادة جميع أراضيها في صورتها الأصلية، مع الوقت والصبر والدعم المالي من أوروبا، وبخاصة الناتو، فإن الحدود الأصلية التي بدأت عندها الحرب، هي خيار مطروح للغاية".