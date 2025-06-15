رئيس الوزراء البريطاني: لندن مستعدة للمساعدة في التسوية الدبلوماسية بالشرق الأوسط

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده مستعدة للعمل خلال الأيام المقبلة للمساعدة في التسوية الدبلوماسية بالشرق الأوسط وسط الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.



وجاء في بيان نشر على موقع الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء ناقش الوضع في الشرق الأوسط مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس السبت.



وأضاف البيان: "رئيس الوزراء أطلع (ولي العهد) على مناقشاته مع الشركاء حتى الآن وأكد أن لندن مستعدة للعمل بشكل وثيق مع حلفائها في الأيام المقبلة لدعم التسوية الدبلوماسية".

وصرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في وقت سابق أنه تحدث إلى نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، ودعا مرة أخرى إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط بالتزامن مع العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران.

وشنّ الجيش الإسرائيلي فجر يوم الجمعة الماضية عملية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن إيران تنفذ عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية. بعد أن خاطب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الإيرانيين متوعدا بالرد على إسرائيل بقوة.