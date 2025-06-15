برلماني ألماني يدعو إلى تقديم حوافز للشباب للانضمام للجيش

دعا مفوض الجيش الألماني في البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، هينينج أوته، إلى تقديم المزيد من الحوافز للشباب للتطوع في الخدمة العسكرية.

وقال السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "يمكن أن يشمل ذلك تسهيل الالتحاق بالجامعات أو منح نقاط تقاعد إضافية"، مطالبا بالتطرق إلى هذا الأمر بشكل محدد في النقاش الاجتماعي الضروري حول الخدمة في الجيش.

وأضاف أوته: "الأهم هو التقدير الاجتماعي والسياسي. يجب أن نفخر بأن هناك أشخاصا مستعدون للالتزام بالخدمة في الجيش... يتطلب هذا ظروفا إطارية جيدة للجنود المؤقتين والمحترفين، وقيمة مضافة كجزء من حزمة شاملة للمتطوعين، الذين يشكل الشباب معظمهم".

وفي ضوء تزايد الحاجة إلى الجاهزية الدفاعية منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا، يحتاج الجيش الألماني إلى جنود إضافيين أكثر مما كان يُعتقَد سابقا. ويبلغ قوام الجيش الألماني حاليا 180 ألف جندي وجندية. وقدر وزير الدفاع بوريس بيستوريوس مؤخرا الحاجة الإضافية بما يتراوح بين 50 ألف و60 ألف جندي.