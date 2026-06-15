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أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية، قائمة أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 - 2026.

وجاءت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 - 2026 بمحافظة الشرقية على النحو التالي:

- المركز الأول: غادة عاطف محمد سالم، الطالبة بمعهد الحسينية الإعدادي فتيات، بمجموع 510 درجات.

- المركز الثاني: جنى سعيد السيد محمد، الطالبة بمعهد الشهيد السيد العزازي، بمجموع 509 درجات.

- المركز الثاني مكرر: سما عبدالجواد محمود، الطالبة بمعهد عبده علي فرج الإعدادي للفتيات، بمجموع 509 درجات.

- المركز الثاني مكرر: محمد أحمد نظمي السيد، الطالب بمعهد عبده علي فرج بالعصايد، بمجموع 509 درجات.

- المركز الثاني مكرر: مريم خالد سليمان عبدالرحمن، الطالبة بمعهد روحية الجندي النموذجي، بمجموع 509 درجات.

- المركز السادس: استشهاد محمد أحمد الشحات، الطالبة بكعهد منشأة رضوان الإعدادي، بمجموع 508 درجات.

- المركز السادس مكرر: تقوى أحمد عبدالصادق، الطالبة بمعهد المستشار إبراهيم يحيى للفتيات، بمجموع 508 درجات.

- المركز السادس مكرر: جنا محمد عبدالحميد، الطالبة بمعهد عبدالرحمن بأبو حريز للفتيات، بمجموع 508 درجات.

- المركز السادس مكرر: جودي أحمد محمد سعيد، الطالبة بمعهد الزقازيق الإعدادي للفتيات، بمجموع 508 درجات.

- المركز السادس مكرر: رودينا أحمد محمد محمد، الطالبة بمعهد عبدالرحمن بأبو حريز للفتيات، بمجموع 508 درجات.

- المركز السادس مكرر: سما أشرف محمد عطا الله، الطالبة بمعهد بني صريد الإعدادي للفتيات، بمجموع 508 درجات.

- المركز السادس مكرر: عمر أحمد منير عبدالفتاح، الطالب بمعهد عبده علي فرج بنين بالعصايد، بمجموع 508 درجات.

- المركز السادس مكرر: مریم موسى إسماعيل مصطفى، الطالبة بمعهد صافور الإعدادي للفتيات، بمجموع 508 درجات.

- المركز السادس مكرر: عمرو رضا جمال عبدالله، الطالب يمعهد إكوة الإعدادي بنين، بمجموع 508 درجات.

المركز السادس مكرر: ملك أيمن حسيني محمد، الطالبة بمعهد عبده علي فرج الإعدادي للفتيات، بمجموع 508 درجات.