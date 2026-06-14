أكد تقرير غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية، انتظام سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2025/2026، حيث أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وسط أجواء مستقرة ومنظمة بمختلف لجان الجمهورية.

وأوضح التقرير أن غرفة العمليات تابعت سير الامتحانات بشكل مستمر لضمان انتظام اللجان والتعامل الفوري مع أي مستجدات، مشيرًا إلى قيام الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، والدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بالمتابعة الإلكترونية لغرفة العمليات، والاطمئنان على سير اللجان.

وتعاملت غرفة العمليات مع الحالات الصحية الطارئة، حيث طمأنت الطالبات في لجنة فتيات بيا، بعد تعرضهن لحادث أثناء توجههن لأداء الامتحان، وبلغ عددهن 6 طالبات، وتمكنت 5 منهن من أداء الامتحان داخل لجنتهن الأصلية أو أقرب لجنة للمستشفى، فيما تم حجز طالبة واحدة بمستشفى بني سويف العام مع متابعة حالتها الصحية باستمرار.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية، تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، بمشاركة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة في أعمال الملاحظة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان حسن سير العملية الامتحانية.